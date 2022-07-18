كفر الشيخ.. قطع الكهرباء اليوم عن عدد من القرى لمدة 5 ساعات

جدة - نرمين السيد - أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائى، عن عدد من المغذيات بمركزى مطوبس وقلين، بسبب أعمال الصيانة، وذلك من الساعة التاسعة والربع صباح اليوم الإثنين حتى الساعة الثانية مساء.





وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات قون، وميت الديبة، وطويلة نشرت، وحصة الغنيمى، والمرازقة، بمركز قلين، وتتأثر بعملية فصل التيار الكهربائى، قرى قونه وتوابعها، وحصة الغنيمى توابعها، وعزبة شماس وتوابعها، وميت الديبة لزرع أعمدة بها. كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات برمبال والسعادة وإبراهيم دسوقى وخليج بحرى، وتتأثر بعملية الفصل لزرع الأعمدة وزرع أبراج بقرى برمبال ومنيشة المرشد وإبراهيم الدسوقى، وكمسيون غرب وخليج بحرى.

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