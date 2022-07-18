3 أعمال تجعلك من المؤمنين الصادقين.. احرص عليها

جدة - نرمين السيد - وقالت، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، إنه من أهم علامات المؤمن الصادق أنه إذا "مُنع صبر"، أى إذا منعه الله الخير على سبيل الابتلاء والاختبار صبر على قضاء الله، وإذا "أُعطى شكر"، أى إذا أعطاه الله تعالى النعم شكر ولم يجحد، فبالتالى يزيده الله من واسع فضله.
وأضافت: "أما الصفة الثالثة فإنه إذا ابتلى، قال: "إنا لله وإنا إليه راجعون".
صفات المؤمنين
وكانت الإفتاء قد كشفت عن 5 خصال من الأخلاق الرفيعة التى يجب أن يتحلى بها المؤمن كى يفوز برضوان الله تعالى.
وقالت، على صفحتها الرسمية على فيسبوك: "5 من الأخلاق، هى من علامات علماء الآخرة، مفهومة من 5 آيات من كتاب الله عز وجل: "الخشية، والخشوع، والتواضع، وحسن الخلق، وإيثار الآخرة على الدنيا وهو الزهد".
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