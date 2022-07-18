التنمية المحلية: حملات يومية على المواقف لمراقبة تعريفة الركوب

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إنه يتم التواصل يوميا مع المحافظين لمعرفة تفاصيل إقرار تعريفة النقل الداخلى وبين المحافظات، مؤكدا أن نسبة زيادة الأجرة طفيفة جدا.





وأوضح قاسم، خلال مداخلة هاتفية له، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، أنه تم ورود 122 شكوى فى نطاق محافظة الجيزة وتم التعامل معها، مشيرا إلى أنه تم نشر أرقام مبادرة "صوتك مسموع" بالإضافة إلى الخط الساخن وصفحة الفيس بوك. وأكد، أنه تم سحب 30 رخصة سيارة بمحافظة الجيزة لعدم التزام السائقين بتعريفة الركوب وكان هناك حرص على وضع ملصق خط السير والتعريفة، وهناك بعض السائقين يحاولون تقطيع خط السير، وهناك حملات تقوم بالتأكد من المطابقة ويتم متابعة الحملات على المواقف الرئيسة والفرعية فى المحافظات الـ27 للتأكد من تطبيق التعريفة المقررة والالتزام بها.

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