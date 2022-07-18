شريف صالح: الصعيد يشهد إنجازات فى عهد الرئيس السيسى لم يشهدها من قبل

جدة - نرمين السيد - وقال صالح، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج مساء dmc، الذى يعرض على قناة dmc، إن الصعيد يشهد إنجازات وتطوير فى عهد الرئيس السيسى لم يشهدها من قبل.
وأوضح أن الانجازات تتمثل فى تطوير بنية تحتية وتطوير محطات القطارات وتوفير أكثر من وسيلة انتقال لمحافظات الصعيد وإنشاء طرق جديدة.
وأشار إلى أن المدن الجديدة نجاحات لمستقبل مشرق لصعيد مصر فى عهد الرئيس السيسى، مؤكدا أن افتتاح مدينة أسوان الجديدة وقرار تخصيص أراضى فى منطقة أسوان لإنشاء مدينة جديدة يحققون تنمية ويفتحون آفاقا للأجيال القديمة لتحقيق أحلامهم.
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