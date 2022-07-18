الأرصاد تعلن عن أهم الظواهر الجوية المؤثرة اليوم.. وتحذر (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وقالت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف فى درجات الحرارة على شمال البلاد حيث تسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجة البحرى وسيناء وجنوب الصعيد.

ولفتت إلى أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة على القاهرة 36 درجة، مشيرة إلى أن الطقس سيكون معتدلا رطبا ليلا على الأنحاء كافة.

حالة الطقس اليوم

ولفت إلى أنه سيكون هناك نشاط لـ الرياح على السواحل الغربية تعمل على رفع الأمواج نسبيا حيث تصل ارتفاعاتها إلى 1.5 متر على سواحل مطروح، والسلوم.

وكشفت عن وجود نشاط لـ الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لـ حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لـ حالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 24

وادى النطرون 36 25

طنطا 36 24

شبين الكوم 37 24

دمنهور 36 24

بلطيم 31 23



مطروح 31 22

السلوم 31 22

سيوة 38 22

بورسعيد 33 24

دمياط 33 24

الزقازيق 37 25

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 23

العريش 31 24

رفح 30 24

رأس سدر 37 25

نخل 35 21

نويبع 37 26

طابا 34 24

كاترين 33 18

الطور 36 26



شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 23

بنى سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 41 27

أسوان 41 29

إدفو 41 28

أبوسمبل 40 29

الوادى الجديد 40 26

شلاتين 38 27

حلايب 36 28