مصر تشارك فى أعمال الدورة الـ41 للمجلس التنفيذى للاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - ترأس الوفد المصرى السفيرة سها جندى مساعد وزير الخارجية مدير إدارة المنظمات والتجمعات الإفريقية، وذلك بمشاركة السفير محمد جاد مندوب مصر الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، ومعتز أنور سفير مصر لدى زامبيا.

ناقش المجلس التنفيذى العديد من الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لمصر وللأجندة الإفريقية بشكل عام، وعلى رأسها، المراجعة العشرية الأولى للاستراتيجية الإفريقية للتنمية المستدامة 2063، وإصلاح هيكل مجلس السلم والأمن الإفريقى، ومناقشة تقرير منتصف المدة لموضوع عام 2022 "الأمن الغذائى" وما تحقق للقارة الإفريقية من نجاحات وما تواجهه من تحديات فى ظل المعطيات والأزمات العالمية، والتطور المحرز على صعيد تفعيل مركز الأمراض والأوبئة الإفريقى وإنشاء صندوق الأوبئة التابع للمركز، كما تم أيضا مناقشة تقرير استضافة وكالة الدواء الإفريقية.

وتخللت اجتماعات المجلس التنفيذى اجراء الانتخابات لعدد من اللجان الهامة وآليات الاتحاد الإفريقى، وفازت المرشحة المصرية المستشارة الزهراء أحمد كمال خالد بعضوية مجلس الاتحاد الإفريقى الاستشارى لمكافحة الفساد عن إقليم شمال إفريقيا.

وألقت السفيرة سها جندى كلمة مصر فى الحدث الجانبى الذى عقد بعد انتهاء أعمال المجلس التنفيذى، والذى دعا له رئيس جمهورية زامبيا لإطلاق نداء لدعم مراكز الطوارئ الطبية الإفريقية لمكافحة الجوائح، واستعرضت الكلمة القدرات المصرية لمراكز الطوارىء وكيفية التعامل مع الجوائح، مبرزة استعداد مصر دعم تطوير قدرات الأشقاء الأفارقة فى هذا المجال.