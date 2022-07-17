حياة كريمة: ننسق مع الجهات المعنية لتولى ترميم بيت ام كلثوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 11:24 مساءً - أعلنت آية عمر القماري، رئيس مجلس امناء مؤسسة حياة كريمة، تكفل المؤسسة بترميم بيت أم كلثوم في قرية طماي الزهايرة، قائلة: "أم كلثوم قيمة وقامة وجزء من التراث المصري الأصيل وبناء عليه مؤسسة حياة كريمة تعلن أننا نتكفل بترميم بيت أم كلثوم".

وأوضحت آية عمر القماري، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن مبادرة حياة كريمة لا تعمل فقط على المحاور الخاصة برفع مستوى المعيشة والتحسن الاقتصادي والاجتماعي فقط ولكن أيضا تحافظ على التراث الحضاري والثقافي لمصري.

واستكملت: "أم كلثوم وسام على صدرنا، وسنرمم البيت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، ومن بكرة نشوف الاجراءات اللازمة عشان نشوف الدراسة الهندسية والتنسيق الحضاري"، لافتة إلى أن قرية طماي الزهايرة من المتوقع أن تدخل في المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.