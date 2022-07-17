محافظ دمياط: إجراءات حاسمة تجاه أى محاولة للتلاعب برفع الأجرة

جدة - نرمين السيد - أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأحد، جولة ميدانية بمدينة دمياط لمتابعة حركة العمل بمنظومة نقل الركاب بالمواقف والتزام السائقين بالتعريفة الجديدة، والتى تم اعتمادها بعد تحريك أسعار المحروقات نهاية الأسبوع الماضى، وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية.





وتضمنت الجولة التى رافقها خلالها اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، تفقد موقفا سيارات الأجرة "عزبة البرج وعزب النهضة"، وأكدت خلالها على التزام المواقف بوضع لافتات تتضمن أسعار تعريفة الركوب الجديدة ووضع ملصقات على سيارات الأجرة تشير إلى سعر الأجرة وخط السير. وحرصت المحافظ، على التواصل مع السائقين والمواطنين، للاطمئنان على الالتزام بالتعريفة التى أعلنت عنها المحافظة وخطوط السير، مؤكدة أن المحافظة تتخذ إجراءات حاسمة تجاه أى محاولة للتلاعب برفع الأجرة عن التسعيرة المقررة، مناشدة المواطنين بالإبلاغ عن أى شكاوى فى هذا الخصوص من خلال التواصل على رقم 2264121/ 057 والخط الساخن 114. وفى سياق متصل، كلفت المحافظ، الجهات المعنية بمواصلة الحملات الرقابية على المواقف لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة ووضع حلول فورية لأى شكاوى فى هذا الخصوص.

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