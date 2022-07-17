«حياة كريمة» تعلن تكفلها بترميم منزل السيدة أم كلثوم (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت القمارى، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أن السيدة أم كلثوم قامة وقيمة لمصر، وجزء من التراث المصرى الأصيل الذى ينبغى أن نحافظ عليه.

وأضافت القمارى "تعلن مؤسسة حياة كريمة تكفلها بترميم منزل السيدة أم كلثوم، والمؤسسة لا تعمل فقط على رفع مستوى المعيشة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية فقط، بل تحافظ على التراث الثقافى لمصر كلها".

وتابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة "السيدة أم كلثوم نشان على صدور جميع المصريين، وسننسق مع الجهات المعنية لترميم منزل السيدة أم كلثوم وعلى رأسها رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الثقافة".