عاجل- التعليم تعلن رابط إلكترونى لنتيجة القبول بالصف الأول الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وحددت الوزارة رابط إلكترونى على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم، يساعد ولى الأمر الاستعلام عن نتيجة القبول بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائى، من خلال الضغط على الرابط التالى: اضغط هنا
وحذرت وزارة التربية والتعليم فى وقت سابق من جمع تبرعات من أولياء أمور الطلاب الملتحقين بالعام الدراسى الجديد بالصف الأول الابتدائى ورياض الأطفال، مشددة على أن التبرعات محظورة وأى مدرسة تطلب من ولى الأمر تبرعات يعد مخالفة للقانون وتعرض القائمين عليها للمساءلة القانونية.
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