سر صور عقد القران على «الطبلية» فى المنوفية (صور)

جدة - نرمين السيد - تداول رواد السوشيال ميديا على صفحاتهم الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى، خلال الساعات الماضية صورًا توثق مشهد "عقد قران" على الطبلية والحصيرة، بقرية "عزبة الحساينة" التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، وذلك بحضور عددا من الأهل والأقارب، ودون تكلف أو مغالاة.





الصور التى تم تداولها موجود فى عزبة الحساينة، كما أن العروس تعمل طبيبة أسنان وعريسها يعمل مهندسا، وجرى إتمام "كتب الكتاب" على الطريقة الريفية بفرش الحصير على الأرض والاستعانة بالطبيلة لتحل محل طاولة المأذون.

جمال الصورة

من جانبه، قال شريف قنديل، عم والد العريس، والذى صور عقد القران، ونشر الصور التى تسببت فى حالة يمكن وصفها بأنها "هزت السوشيال ميديا" عبر حسابه بـ "فيسبوك"، واصفا أجواء العرس المبهجة قائلا: "ذهبت إلى كتب الكتاب مبكرا بعد دعوتى للحضور للإنابة عن شقيقى الأكبر خصوصًا أنه خارج البلاد، وباعتباره أحد عمداء عائلة العريس، وعندما وصلت إلى منزل العروس جلست على "الحصيرة" مع أحد أقاربها".

الريف المصرى البسيط

وأضاف قنديل لـ "دوت الخليج": أنه بعد دقائق بدأ الجيران يتوافدون ويفترشون الحصائر على الأرض، لتقديم واجب الضيافة من مياه ومشروبات فى مشهد رائع للغاية يعبر عن كرم الريف المصرى، ثم شاهدت شابين يحملان "طبلية" ويتم وضعها أمام المأذون.

العريس مهندس والعروس طبيبة أسنان

وتابع: "بعد دقائق حضر العريس الذى يعمل مهندسًا وكان يمسك بباقة ورد وجلس على -الطبلية- مع المأذون، ثم فوجئنا بالعروس والتى تعمل طبيبة أسنان لديها إصرار شديد على حضور كتب الكتاب، بالرغم أنه يمكن عدم حضورها باعتبار والدها موجود ولكنها أصرت على ذلك".

وذكر أن العروس جلست على الطبلية فى مقابل العريس بشكل مهذب، فما كان منى سوى البدء فى التقاط هذه الصور ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك تعبيرا عن شعورى بالحب لهذه اللحظات الجميلة والرغبة فى توثقيها، خصوصًا أننى خلال الآونة الأخيرة أهتم بتوثيق كل ما هو جميل فى الريف المصرى البسيط.

وأوضح أن هذه الحالة أصبحت حديث الكثير من رواد وسائل التواصل الاجتماعى فى جميع أنحاء الجمهورية من بحرى للصعيد، والسر وراء ذلك، أن الريف المصرى البسيط مدهش دوما، والمشهد رائع يعبر عن الأصالة والقيم التى يرغب الجميع فى تواجدها دائما، والتركيز على مثل هذه النوعية من الموضوعات، بدلا من التركيز دائما على الأمور السلبية "الشاذة" والتى لا تعبر أبدا عن مجتمعنا البسيط.