مستشار رئيس الجمهورية: يجب الاستمرار فى تطبيق الإجراءات الاحترازية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف تاج الدين، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامى سيد على، أننا الآن فى الموجة السادسة من فيروس كورونا، فعلى الرغم من قلة الإصابات إلا أن هناك متحورات مستمرة للفيروس، وطالب بالاستمرار فى الوقاية من الإجراءات الاحترازية ولا نتهاون فى الالتزام بها.

وحذر مستشار رئيس الجمهورية من الإفراط فى تناول المضادات الحيوية أثناء الإصابة بالبرد، كما حذر من الحصول على حقنة "هتلر" فمن الممكن أن يصاب الإنسان بهبوط فى الدورة الدموية.