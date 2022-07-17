ضمت الاجتماعات اجتماعا مهمًا بعنوان: "الوقت الآن: معالجة الوضع العالمى الطارئ فى التعليم ومشكلة المهارات الأساسية"، استعرض الدكتور طارق شوقى خلال هذا الاجتماع ملامح تطوير التعليم قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية ودعا الدول الأعضاء للتعاون من أجل معالجة المشكلات الناجمة عن جائحة كورونا وافتقاد ملايين من الأطفال للمهارات الأساسية للقراءة والحساب.
كما ضمت الزيارة للعاصمة الفرنسية، اجتماعا هاما مع رئيسة المجلس التنفيذى لليونسكو، ومشاركة الوزير فى اجتماع خاص بالتمويل الدولى للتعليم، وشملت هذه المناقشات افكارا تتعلق بكيفية تبادل الخبرات بين الدول فى مجال التعليم كما نوه خلالها الدكتور طارق شوقى عن أهمية الاستفادة من الخبرات المختلفة والمواصلة فى التطوير، وأهمية الاعتماد على فهم مخرجات التعلم وعدم الاقتصار على استهداف درجات التقييم الكلاسيكية، وهو ما يسعى إليه من خلال التعليم المصرى الجديد 2.0، كما توجه بالشكر للمؤسسات الدولية التى شاركت فى تأسيس التعليم المصرى الجديد 2.0.
وقد أشادت منظمات اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولى بتجربة مصر فى بناء نظام التعليم الجديد 2.0 وكذلك دعت الدول الأعضاء وعددها أكثر من 190 دولة للاستفادة من بنك المعرفة المصرى الذى صنفته منظمة اليونسكو كأفضل منصة معرفية علمية متكاملة فى العالم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير التعليم يشارك فى حلقات نقاشية بمقر منظمة اليونسكو بفرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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