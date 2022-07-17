وزير التعليم يشارك فى حلقات نقاشية بمقر منظمة اليونسكو بفرنسا

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى عدة حلقات نقاشية بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية لمناقشة الوضع العالمى للتعليم وتبادل الخبرات مع مختلف الدول المشاركة فى الاجتماعات.





ضمت الاجتماعات اجتماعا مهمًا بعنوان: "الوقت الآن: معالجة الوضع العالمى الطارئ فى التعليم ومشكلة المهارات الأساسية"، استعرض الدكتور طارق شوقى خلال هذا الاجتماع ملامح تطوير التعليم قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية ودعا الدول الأعضاء للتعاون من أجل معالجة المشكلات الناجمة عن جائحة كورونا وافتقاد ملايين من الأطفال للمهارات الأساسية للقراءة والحساب.

كما ضمت الزيارة للعاصمة الفرنسية، اجتماعا هاما مع رئيسة المجلس التنفيذى لليونسكو، ومشاركة الوزير فى اجتماع خاص بالتمويل الدولى للتعليم، وشملت هذه المناقشات افكارا تتعلق بكيفية تبادل الخبرات بين الدول فى مجال التعليم كما نوه خلالها الدكتور طارق شوقى عن أهمية الاستفادة من الخبرات المختلفة والمواصلة فى التطوير، وأهمية الاعتماد على فهم مخرجات التعلم وعدم الاقتصار على استهداف درجات التقييم الكلاسيكية، وهو ما يسعى إليه من خلال التعليم المصرى الجديد 2.0، كما توجه بالشكر للمؤسسات الدولية التى شاركت فى تأسيس التعليم المصرى الجديد 2.0.

وقد أشادت منظمات اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولى بتجربة مصر فى بناء نظام التعليم الجديد 2.0 وكذلك دعت الدول الأعضاء وعددها أكثر من 190 دولة للاستفادة من بنك المعرفة المصرى الذى صنفته منظمة اليونسكو كأفضل منصة معرفية علمية متكاملة فى العالم.