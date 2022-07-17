محافظ مطروح: نقل الباعة الجائلين بالمنطقة الطبية والمعاذير لسوق السلام

جدة - نرمين السيد - صرح محافظ مطروح خالد شعيب اليوم الأحد، بأنه سيتم نقل الباعة الجائلين من جوار مديرية الشئون الصحية (المنطقة الطبية) وسوق المعاذير بمدينة مرسى مطروح إلى موقع سوق السلام الجديد الذى تم تجهيزه أمام موقف سيارات الضبعة نهاية الأسبوع الجارى.





وأوضح رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح رضا جاب الله فى بيان صادر عن المحافظة اليوم، أنه سيتم التنبيه على جميع الباعة الجائلين بالالتزام بالذهاب إلى موقع سوق السلام الجديد قبل الموعد مع اتخاذ الإجراءات الحاسمة بالتعاون مع شرطة المرافق فى إزالة كافة الإشغالات تنفيذا لتوجيهات المحافظ بإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الشوارع والحفاظ على الشكل الحضارى لمدينة مرسى مطروح والتشديد على منع عودة أى عشوائيات بشوارع المدينة. تجدر الإشارة إلى أن المحافظ وجه رئيس المدينة بسرعة نقل جميع الباعة الجائلين بشوارع وسط المدينة إلى الأسواق التجارية والحضارية التى أقامتها المحافظة للقضاء على العشوائيات والإشغالات بالمدينة للحفاظ على المظهر الحضارى.

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