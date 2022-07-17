جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية اليوم الأحد، بأن إجمالى ما تم تحصينه بلغ 13 ألفا رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع على مستوى المحافظة خلال الحملة القومية الثانية للعام الجارى والتى تستمر حتى منتصف شهر أغسطس القادم.





وقال مدير الطب البيطرى فى بيان اليوم، إن المستهدف تحصينه على مستوى المحافظة خلال فترة الحملة يبلغ 266 ألفا و554 حيوانًا من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة، لافتا إلى أن التحصينات آمنة وفعالة ومتوفرة. وأضاف أن حملات مديرية الطب البيطرى والإدارات التابعة لها تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.