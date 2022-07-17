لجنة مكافحة كورونا: زيادة بالإصابات في مصر والعالم لكن أقل من الفترات السابقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 08:28 مساءً - قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، إن هناك زيادة إصابات في مصر والعالم؛ والنسبة أقل بكثير من إصابات الفترات السابقة، والوباء مستمر يشهد زيادة على حسب المناعة، والمتحور الموجود.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الجائحة لم تنته وهناك زيادة الأعداد على مستوى العالم، مؤكدًا أن مدة العزل للمصاب قلت.

وتابع أنه لابد من الحصول على اللقاح، والالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية الشخص ومجتمعه، داعيًا إلى ارتداء الكمامة مرة أخرى، وغسل اليدين، والتهوية السليمة؛ مؤكدًا أن عدم التهوية تتسبب في إصابات أسر كاملة.

وطالب بتغيير هواء المنزل كل ساعتين للحفاظ على صحة الأسرة، مؤكدًا أن أدوية ولقاحات كورونا متوفرة وكل يوم هناك تجديد في بروتوكولات كورونا، مطالبًا المواطنين بالابتعاد عن المضادات الحيوية لأنه ليس لها علاقة بعلاج كورونا؛ واستخدامها يتوقف على تشخيص الطبيب.

ولفت إلى أنه بعد انتهاء جائحة كورونا؛ ستظهر حالات إصابة بالتهابات رئوية بكتيرية مقاومة للمناعة، مؤكدًا أنه لا يوجد برد عادي خلال هذه الأيام وعلى من تظهر عليه أعراض عليه أن يعزل نفسه فورًا حتى التأكد من طبيعة مرضه.

وأكد أن أعراض المتحور الحالي تتمثل في آلام في الجسم، وأحيانًا آلام في البطن، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة يُثير الشك بأن هذا الشخص ربما يكون مصابًا بكورونا، مطالبًا المواطنين بالنوم السليم والأكل السليم والالتزام بالإجراءات الوقائية، وضرورة تلقي التطعيمات المتوفرة بالمجان.