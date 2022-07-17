الرئيس السيسى والمستشار الألمانى يفتتحان غدا «حوار بيترسبرج»

جدة - نرمين السيد - يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى والمستشار الألمانى أولاف شولتس غدا الإثنين "حوار بيترسبرج" بحضور وزير الخارجية سامح شكرى ونظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، والوفد رفيع المستوى من وزراء الحكومة المصرية وبمشاركة ممثلين عن 40 دولة.





كما يستقبل الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير يوم غد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الرئاسة "البوليفو"، يعقبه لقاء المستشار الألمانى أولاف شولتس، ويجرى الجانبان بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين مباحثات مهمة حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

ويعد "حوار بيترسبرج" إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.

وتأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرًا للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.