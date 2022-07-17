كما يستقبل الرئيس الألمانى فرانك فالتر شتاينماير يوم غد الرئيس عبد الفتاح السيسى بقصر الرئاسة "البوليفو"، يعقبه لقاء المستشار الألمانى أولاف شولتس، ويجرى الجانبان بمقر المستشارية الألمانية بالعاصمة برلين مباحثات مهمة حول سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.
ويعد "حوار بيترسبرج" إحدى المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ.
وتأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرًا للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس السيسى فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس السيسى والمستشار الألمانى يفتتحان غدا «حوار بيترسبرج» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.