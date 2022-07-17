عاجل.. متحدث الرئاسة ينشر صور وصول الرئيس السيسى إلى ألمانيا (صور)

جدة - نرمين السيد - نشر السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، عبر موقع "فيسبوك"، صورا من وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى العاصمة الألمانية برلين، وكان فى استقباله كبار رجال الدولة فى ألمانيا وأعضاء السفارة المصرية فى برلين.





ويزور الرئيس السيسى، مدينة برلين الألمانية، بناءً على دعوة المستشار الألمانى أولاف شولتز للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" يوم 18 يوليو الجارى، وذلك برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا. وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن حوار بيترسبرج يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديراً للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

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