محافظ الأقصر يوجه الأجهزة المعنية بمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم الأحد، عددا من مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة للاطمئنان على انتظام حركة نقل الركاب والتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة وشملت الجولة موقف سيارات المنشأة والزينية والحبيل شرق نفق محطة السكة الحديد وموقف المحافظات والأقاليم وموقف سيارات البياضية.





وحرص المحافظ خلال الجولة الميدانية على التحدث مع المواطنين والسائقين بخصوص تعريفة الركوب الجديدة والتأكد من التزام السائقين على جميع الخطوط بالتعريفة الجديدة، مؤكدا أنه تم وضع تعريفة طفيفة وعادلة بنسبة ما بين 5% إلى 7% روعى فيها مصلحة المواطنين والسائقين، لافتا إلى أن تلك الزيادة جاءت نتيجة تداعيات الأزمة العالمية مطالبا الجميع بالوقوف صفًا واحدًا مع دولتنا المصرية. ووجه المحافظ الأجهزة المعنية باستمرار الحملات الرقابية والمرور الدورى على جميع المواقف بنطاق المحافظة على مدار اليوم لمتابعة التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة على السيارات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين.

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