سامح شكرى يلتقى السكرتير المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ

جدة - نرمين السيد - التقى سامح شكرى وزير الخارجية والرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، اليوم الأحد، السكرتير التنفيذى المؤقت لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ إبراهيم تياو، وذلك قبيل المشاركة غدا فى حوار بيترسبرج للمناخ بمدينة برلين.





وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير شكرى، قدم التهنئة للسكرتير التنفيذى المؤقت على توليه هذه المهمة، معربا عن التطلع لمواصلة التنسيق والتشاور مع السكرتارية التنفيذية للاتفاقية الإطارية مع اقتراب موعد انعقاد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والتى تستضيفها وتترأسها مصر فى نوفمبر المقبل بشرم الشيخ. كما استعرض وزير الخارجية، التحضيرات الجارية للدورة 27 لمؤتمر الأطراف، مبرزا العمل على ضمان مشاركة واسعة رفيعة المستوى من قبل جميع الدول، فضلا عن المنظمات الدولية والإقليمية ومختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولى، وذلك بهدف خروج المؤتمر بالنتائج المنشودة على صعيد تعزيز عمل المناخ الدولى على جميع الأصعدة.

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