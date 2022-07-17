محافظ أسوان يتفقد المواقع الخدمية وموقف سيارات السرفيس بمدينة كوم أمبو

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ أسوان أشرف عطية اليوم الأحد، المواقع الخدمية والشوارع والميادين داخل نطاق مركز ومدينة كوم أمبو وقام باستدعاء رئيس الوحدة المحلية ونوابه خلال جولته الميدانية بالشوارع الداخلية والرئيسية بكوم أمبو ومن بينها شوارع وأسواق عزبة حجاجى وبورسعيد والقيصارية وصلاح الدين والمجلس.





وذكرت المحافظة فى بيان اليوم، أن المحافظ تفقد عددا من المخابز البلدية والمطاعم والمحلات التجارية والكافيهات وقرر توقيع غرامات مالية على محلين لبيع العطارة بـ 30 ألف جنيه وغرامة 50 ألف جنيه على أحد محلات السجاد والمفروشات ضمن حملات إزالة الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق؛ فضلاً عن رفع كافة التراكمات والمخلفات وتكثيف أعمال النظافة العامة، مشيرا إلى أنه من المقرر إنشاء سوقين حضاريين للحد من ظاهرة الباعة الجائلين والإشغالات على مساحة 29 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية 42 مليون جنيه.

وتفقد المحافظ مستشفى كوم أمبو المركزى للوقوف على مدى انتظام منظومة العمل بها خاصة أنها تستقبل يوميًا حوالى 2000 مريض بالإضافة إلى حالات الحوادث والطوارئ، موجهًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا مع رفع مستوى النظافة العامة وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية للأجهزة الطبية داخل الأقسام المختلفة والعيادات الخارجية لتقدم هذه المستشفى خدماتها الصحية والعلاجية المتنوعة على أكمل وجه وخاصة أنها تخدم أكثر من 450 ألف نسمة، وذلك لحين البدء فى تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل عقب إنهاء أعمال إنشاء المبنى الجديد للمستشفى بتكلفة وصلت لنحو 500 مليون جنيه والذى تم تنفيذه على مساحة 2300 متر مربع بنسبة 94٪ ومقرر الانتهاء من أعماله فى أكتوبر القادم، ويضم 180 سريرا وغرفة عمليات ومختلف الأقسام العلاجية.

كما تفقد المحافظ أيضا المجمع الاستهلاكى الرئيسى بكوم أمبو حيث أطمأن على حركة البيع والشراء وبيع كافة المنتجات بالأسعار المخفضة المقررة بالمجمعات وتوافر السلع الغذائية والأساسية والاستهلاكية وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى، موجها باستمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار الحالية بالتوازى مع قيام اللجان المشتركة باستمرار حملاتها للتأكد من جودة وصلاحية السلع الغذائية المختلفة للبيع مع مواجهة التلاعب فى الأسعار.

وأثناء جولته الميدانية تفقد المحافظ موقف سيارات السرفيس والذى يضم 100 سيارة حيث تابع ميدانياً انتظام والتزام السائقين بالتعريفة التى تم إقرارها وذلك سواء على خطوط السير الداخلية أو على خطوط السير الأخرى للمدن والمحافظات المجاورة، موضحا أنه سيتم إنشاء مجمعين مواقف سيرفيس إحداهما على مساحة 16 ألف متر مربع والآخر بمساحة 12 ألف فدان سعة كل منهما 240 سيارة ميكروباص وبتكلفة إجمالية 70 مليون جنيه ودعمه بالخدمات والمرافق المختلفة لتفريغ مدينة كوم أمبو من المواقف العشوائية؛ وهو الذى يتواكب مع إعطاء مهلة أخيرة بواقع 6 أشهر لإحلال وتجديد سيارات الميكروباص بسيارات الربع نقل.

وفى سياق أخر متصل، تفقد محافظ أسوان موقف سيارات السرفيس العمومى للخطوط الداخلية والخارجية حيث تواجد السيارات وانتظام الحركة المرورية مؤكداً على أنه تم تطبيق الضوابط التى تم إقرارها من الحكومة للزيادة فى أسعار التعريفة بنسب تتراوح بين 5% و7% وطبقاً لحالة الطرق والمسافات وبما يتوافق مع الواقع الفعلى وخاصة أن أسوان من المحافظات الطولية، كما أنه تم التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوحيد تعريفة الأجرة على الخطوط الخارجية كما استمع المحافظ لشكوى المواطنين بعدم التزام بعض السائقين بالتعريفة الجديدة وخاصة فى الفترة الليلية حيث أعطى أشرف عطية توجيهاته بالمتابعة الدقيقة من المسئولين بالوحدة المحلية بالتنسيق مع إدارات المرور والمواقف مع تكثيف الحملات التفتيشية على المواقف واتخاذ الإجراءات الانضباطية والغرامات المشددة بالتوازى مع قيام المواطنين بالإبلاغ عن أى حالات مخالفة لأرقام غرف عمليات المحافظة وإدارة المرور.