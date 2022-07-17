عاجل- وزارة التموين تثبت سعر الخبز على البطاقات

جدة - نرمين السيد - ونص القرار على تعديل تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدى المدعم بالمخابز البلدية التى تعمل بوقود السولار وذلك فى ضوء صدور قرار وزير البترول والثروة المعدنية رقم 581 لعام 2022 والمتضمن تحديد أسعار المواد البترولية ومنها السولار.

كما نص القرار الوزارى على قيام الدولة ممثلة فى الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة بسداد صافى تكلفة تصنيع رغيف الخبز المنتج بالمخابز البلدية والتى تعمل بوقود السولار طبقًا لما يتم إثباته من مبيعات الخبز على النظام بموجب البطاقة التموينية الذكية.

وأكد المصيلحى، أن المواطن يحصل على الخبز البلدى المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 5 قروش فقط، واستمرار تحمل الدولة فرق تكلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدى المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بشكل منتظم.