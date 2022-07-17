وزير النقل يكلف اللواء شريف ليل للقيام بمهام رئيس الهيئة القومية للأنفاق

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 07:26 مساءً - أصدرت وزارة النقل بيانا إعلاميا اليوم جاء فيه، أن المهندس كامل الوزير وزير النقل، أصدر قرارا بتكليف السيد اللواء عصام عبدالقادر والي للعمل مستشارا لوزير النقل بديوان عام الوزارة، كما أصدر قرارا بتكليف اللواء شريف حسن محمد ليل للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للانفاق .

وأشار بيان الوزارة، إلى أن ذلك يأتي في إطار ضخ دماء جديدة في قيادات هيئة الأنفاق في ظل المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها مثل شبكة القطار الكهربائي السريع واستكمال مراحل القطار الكهربائي الخفيف LRT ومشروعي المونوريل، واستكمال شبكة مترو الأنفاق وغيرها من المشروعات التي تخدم ملايين المواطنين يوميا.