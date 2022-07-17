تنفيذ قوافل للإصلاح البيئى بجامعة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - وأضاف رئيس الجامعة، فى بيان اليوم الأحد، أن القوافل "والبالغ عددها 10 قوافل" تتوجه يوم الإثنين من كل أسبوع إلى إحدى قرى ومراكز الإسماعيلية وإقليم القناة الأكثر احتياجًا، وذلك إيمانًا بالدور التنموى للجامعة ورفع درجة الوعى والتثقيف الصحى لأهالى تلك القرى وحل مشكلاتها بما يسهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين بها.

وتتوجه القوافل إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، وإلى قرى أبو خليفة، والبياضية، والحجاز، والشهيد خيرى، وأم حبيب، والحجاز، بمحافظة الإسماعيلية، وقرية الشلوفة بمحافظة السويس، فضلًا عن القافلة الطبية التى تتوجه بها الجامعة إلى مدرسة التربية الفكرية بالإسماعيلية ضمن المبادرة الرئاسية للاهتمام ورعاية ذوى الهمم.

وأوضح رئيس الجامعة أن القوافل تستمر فى تقديم الدعم العلمى والطبى، والبيطرى، والتثقيف الصحى لأهالى تلك القرى، والاستشارات العلمية فى مختلف المجالات، فضلا عن تقديم الأدوية الطبية، والبيطرية، والأسمدة والمبيدات الزراعية بالمجان.