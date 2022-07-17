رئيس الوزراء يلتقي وزير الشباب لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 06:28 مساءً - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفى مستهل الاجتماع، أشار الدكتور أشرف صبحى إلى أن المحاور والأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة تتمثل فى بناء الإنسان المصرى من خلال تحسين النمط الصحي، وتنمية الوعى الثقافى والعلمى وإطلاق المهارات الإبداعية واكتشاف ورعاية الموهوبين، وتأهيل الشباب لسوق العمل ونشر ثقافة العمل الحر.

وأضاف: تتضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة كذلك محور التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومى عبر توفير الخدمات الشبابية والرياضية عن طريق تنمية الموارد فى الهيئات الرياضية وصولا للتمويل الذاتى وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدنى والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي، خلال الاجتماع، أن الوزارة تولى أهمية كبيرة لدعم النشاط الرياضى للأندية، وتشجيع الاستثمار الرياضى بالتعاون مع القطاع الخاص، فضلا عن دعم الأندية الرياضية بالمحافظات الحدودية.

وفى هذا السياق، استعرض الوزير الفئات التى تدعمها الوزارة بالأندية الرياضية والدعم السنوى المُقدم للأندية بالمحافظات والأندية الرياضية المُشاركة بالبطولات العالمية والأفريقية خارج مصر فى الألعاب الجماعية (القدم، اليد، السلة، الهوكي، والطائرة).

وعرض الدكتور أشرف صبحى أيضا مجالات الطرح الاستثمارى بالهيئات الرياضية والتى تتمثل فى استغلال قطع الأراضى غير المستغلة والأسوار الخارجية ومكونات الأندية والتى تشمل: حمامات السباحة والملاعب، والصالات الرياضية، والفنادق والنُزل، والمحلات التجارية، والكافيتريات والقاعات، والجراجات والحضانات.

وتطرق الوزير، خلال الاجتماع، إلى مشروعات وزارة الشباب والرياضة التى تنفذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موضحا أن إجمالى عدد مراكز الشباب الجارى تطويرها من خلال وزارة الشباب والرياضة يبلغ 54 مركز شباب، تم الانتهاء من 40 مركزا، فيما يبلغ عدد مراكز الشباب الجارى إنشاؤها وتطويرها من خلال وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة 1003 مراكز شباب.