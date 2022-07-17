التصدى لـ22 حالة بناء مخالف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالإسكندية

جدة - نرمين السيد - وجه محافظ الإسكندرية محمد الشريف، رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمواصلة إزالة التعديات على أراضى الدولة والتصدى بكل حزم لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير التنمية المحلية محمود شعراوى بتكثيف المتابعة الميدانية المستمرة وردع أى مخالف.





وتمكنت أحياء الإسكندرية - ووفقا لبيان المحافظة اليوم الأحد - من التصدى لـ 22 حالة بناء مخالف وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بأحياء العامرية أول وثان والجمرك. وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة القيام بالحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أى أعمال بناء على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة أوالبناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانوينة الرادعة.

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