مصر وألمانيا.. علاقات قوية وشراكة مستمرة فى الجمهورية الجديدة (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - ويشارك الرئيس فى فعاليات حوار بيترسبرج للمناخ 18 يوليو 2022، وتحتل السياحة الألمانية المركز الأول وبلغ عدد الزوار 2.5 مليون خلال 2019. وسجل حجم التبادل التجارى بين البلدين فى 2017 أعلى مستوياته بقيمة 5.8 مليار يورو، كما بلغ إجمالى حجم الاستثمارات الألمانية فى مصر 640.6 مليون دولار بنهاية سبتمبر 2019. ومؤخرا خصصت ألمانيا منحا بقيمة 151.5 مليون يورو لتمويل 15 مشروعا تنمويا.

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