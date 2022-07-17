«حياة كريمة».. بدء أعمال قافلة طبية بقرية صنعاء فى الوادى الجديد

جدة - نرمين السيد - قال وكيل وزارة الصحة بالوادى الجديد الدكتور أحمد محروس، إن قافلة طبية مجانية بدأت أعمالها، اليوم الأحد، فى قرية صنعاء بمركز الخارجة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين فى المناطق النائية المتباعدة التى تستحق الرعاية الطبية اللازمة.





وأضاف وكيل الصحة -فى بيان- أن القافلة بدأت أعمالها، اليوم، وتستمر لمدة يومين، لتشخيص الحالات المرضية المختلفة، وتضم تخصصات طبية تشمل "نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، وتوفير كافة الأدوية بالمجان. وأوضح أن القوافل الطبية مستمرة، ويتم تنفيذها ضمن برنامج دورى على مستوى القرى، وذلك فى إطار سلسلة قوافل طبية مختلفة ضمن مبادرة "حياه كريمة" بمراكز المحافظة لتوفير الخدمات الطبية بالمناطق المتباعدة، وسد العجز فى نقص التخصصات المختلفة.

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