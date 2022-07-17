محافظ قنا يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم الأحد، على موقف سيارات الأجرة، بمنطقة سيدى عبد الرحيم القنائى والسرفيس الداخلى ومجمع الأتوبيس بمدينة قنا للاطمئنان على مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة المقررة من المحافظة، وذلك عقب تحريك أسعار المواد البترولية، رافقه طارق لطفى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والعميد أحمد صقر مدير إدارة مرور قنا وعدد من القيادات التنفيذية.
ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتنسيق الكامل مع إدارة المرور للتواجد اليومى على مدار الساعة بجميع المواقف للتأكد من الالتزام بالتعريفة الجديدة واتخاذ الإجراءات القانونية والغرامات الفورية حيال المخالفين، مؤكدا أن التعريفة الجديدة تم وضعها من قبل لجنة متخصصة حيث راعت اللجنة تطبيق التوازن بين أسعار الوقود الجديدة والمسافات، بما يحقق العدالة للسائقين والمواطنين على حد سواء.
وأضاف أن الحكومة بكافة أجهزتها التنفيذية تقف جنبا إلى جنب مع مواطنيها ضد أى استغلال من قبل السائقين، داعيا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات لتطبيق التعريفة الجديدة على الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528 أو الخط الساخن للمحافظة 15541 أو على غرفة العمليات المركزية بالمحافظة (0963328472 - 0963337291 ).
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