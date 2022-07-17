دعم علاقات وحضور فعاليات.. 7 زيارات للرئيس السيسى إلى ألمانيا (تسلسل زمنى)

جدة - نرمين السيد - وتأتى زيارة الرئيس السيسى إلى ألمانيا، بناءً على دعوة المستشار الألمانى أولاف شولتز، للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" يوم 18 يوليو الجارى.

ونشرت فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنفوجرافا يتضمن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى ألمانيا منذ 2015.

وتعتبر زيارة الرئيس السيسى، لألمانيا هى السابعة له، وسبقها عددا من الزيارات التى كان لها الكثير من النتائج الإيجابية على العلاقات بين مصر وألمانيا.

وكانت أول زيارة للرئيس لألمانيا فى يونيو 2015 والتقى خلال الزيارة مع المستشارة الألمانية أنذاك أنجيلا ميركل وكبار المسؤولين الألمان.

وفى يونيو 2017، زار الرئيس ألمانيا للمشاركة فى قمة مجموعة العشرين للشراكة مع إفريقيا، أما الزيارة الثالثة فكانت فى أكتوبر 2018 والتقى الرئيس مع نظيره الألمانى فرانك شتاينماير والمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وبحلول فبراير 2019 كانت زيارة الرئيس الرابعة للمشاركة فى اجتماعات مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية، وفى نوفمبر 2019 شارك الرئيس فى اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا والتى عقدت فى ألمانيا.

وفى يناير 2020، زار الرئيس ألمانيا للمشاركة فى مؤتمر برلين حول ليبيا، وتأتى الزيارة السابعة للمشاركة فى فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ.