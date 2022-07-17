وأضاف مختار، فى تصريح اليوم الأحد، أن العمل جارى على قدم وساق لتحصين كافة المواشى، منوهًا بأنه تم توفير اللقاحات الجديدة بكميات كبيرة وليس هناك أى عجز فى اللقاحات.
ووجه وكيل مديرية الطب البيطرى بالدقهلية الدكتور السيد حسانين باستمرار حملات توعوية فى جميع القرى لتوعية الفلاحين والمربين بكيفية التعامل السليم مع المواشى المصابة وطرق العلاج والغذاء المطلوب فى هذه المرحلة وفصل المواشى المصابة عن السليمة لتجنب انتشار الإصابة ونقلها إلى السليم منها.
وكلف وكيل مديرية الطب البيطرى بتقسيم الأطباء إلى فرق تنتشر بكافة قرى المحافظة لتحصين المواشى غير المصابة من خلال الذهاب للمزارع والحظائر مهما كان العدد المستهدف تحصينه والتأكد من عدم إصابة الماشية عند تحصينها.
وأكد أن الدولة تعمل على تنمية الثروة الحيوانية فى مصر من خلال التحصين ضد أى أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة، بالإضافة لتحسين سلالات المواشى سواء كانت أبقار أو جاموس لتوفير احتياجات المواطنين من اللحوم ومشتقاتها وزيادة معدل الإنتاج من هذه الأصناف، منوهًا بأن المواشى المصابة سيتم تطعيمها جميعًا بعد انقضاء فترة النقاهة وهى 20 يومًا من تاريخ الإصابة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تحصين 13 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع بالدقهلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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