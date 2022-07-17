الرئيس السيسى يصل مقر إقامته فى برلين للمشاركة فى فعاليات حوار بطرسبرج للمناخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 05:23 مساءً - وصل منذ قليل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر إقامته بالعاصمة الألمانية برلين للمشاركة في فعاليات "حوار بطرسبرج للمناخ" برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا.

وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على توجيه التحية إلى أعضاء الجالية المصرية، الذين حرصوا على التواجد أمام مقر إقامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فى برلين.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن "حوار بيترسبرج" يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ في شهر نوفمبر القادم، وذلك لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، حيث تأتي دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديراً للدور الحيوي الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس في إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

ومن المقرر أن تشهد زيارة برلين لقاء الرئيس مع عدد من المسئولين الألمان، وعلى رأسهم المستشار الألماني "أولاف شولتز"، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، في إطار حرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.