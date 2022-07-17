توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الطيران المدنى والأوقاف (صور)

جدة - نرمين السيد -

وفى كلمته خلال مراسم توقيع البروتوكول وجه الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، الشكر لوزير الأوقاف على هذا اللقاء المثمر، مؤكدا أن البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الدولة المصرية بتعزيز التعاون بين جميع مؤسسات الدولة، ويعد خطوة هامة فى تدعيم التعاون بين وزارتى الأوقاف والطيران المدنى وفق استراتيجية وزارة الطيران لتقديم جميع التسهيلات وتوفير أعلى مستوى من الخدمات لكل الوزارات والمؤسسات، كما يقدم حزمة من التيسيرات لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها فى مختلف الأنشطة والفعاليات الدولية بما يعزز من دور مصر الريادى.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عن شكره وتقديره لوزير الطيران المدنى، مثمنا الجهود التى تقوم بها وزارة الطيران فى النهوض بقطاع الطيران المدنى، مشيدا بالتعاون المثمر بين الوزارتين.

وأكد وزير الأوقاف، أن البروتوكول يدعم أسس التعاون بين وزارة الأوقاف والجهات التابعة لها المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وهيئة الأوقاف المصرية وأكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب وبين وزارة الطيران المدنى ممثلة فى الشركة الوطنية "مصر للطيران" إحدى الشركات التابعة لوزارة الطيران المدنى بصفتها الناقل الرسمى للفعاليات والمناسبات الدولية لوزارة الأوقاف والجهات التابعة لها بما يسهم فى تعزيز دور مصر الريادى فى نشر صحيح الدين عالميا من خلال المؤتمرات والمسابقات الدولية والبعثات والإيفاد واستقبال المتدربين.

وأضاف أنه فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، التى عززت الدور الريادى المصرى فى كل دول العالم فإن كلمة الرئيس بمؤتمر جدة تكشف عن دور مصر الهام فى القضايا الدولية وتعزز دورها الريادى، مؤكدا أن وزارة الأوقاف تشهد طلبا غير مسبوق على أئمتها من مختلف دول العالم، وتم إيفاد ثمانية موفدين إلى ألمانيا خلال شهر رمضان الماضى، مع إيفاد بعثة كبيرة إلى دولة كازاخستان إيفادا دائما وبعثة أخرى إلى دولة تنزانيا وبعثة ثالثة إلى البرازيل وغيرهم من دول العالم، ومن خلال الأداء المتميز لموفدى الأوقاف تقدمت بعض الدول بطلبات لإيفاد الأئمة إيفادا دائما.

وأشار إلى أن دور أكاديمية الأوقاف الدولية ريادى ومتعاظم، وصار دورها عالميا ومحوريا فى مجال التدريب، فتم عقد دورتين للأئمة السودانيين ودورة للأئمة الفلسطينيين، ودورة لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو، ودورة لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية، إضافة إلى الدورة الحالية لكبار علماء الهند والتى تضم 18 أستاذا جامعيا بينهم سبعة عمداء للكليات الدينية بدولة الهند.

كما أشار وزير الأوقاف، إلى أن البروتوكول يهدف لتعزيز المنتج الوطنى فى مجال الخدمات، ويشمل كل أعمال الوزارة، سواء من تستضيفه الوزارة فى المؤتمرات الدولية والمسابقات العالمية للقرآن الكريم أو فى أكاديمية الأوقاف الدولية للتدريب، أو من يتم إيفادهم من أئمة وزارة الأوقاف وقرائها إلى مختلف دول العالم.

وفى ختام اللقاء أهدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى نسخة من كتاب الله عز وجل، كما أهدى نسخة إلى محمد فرحات رئيس القطاع التجارى بمصر للطيران.

وقع البروتوكول عن وزارة الأوقاف المهندس سمير الشال الوكيل الدائم لوزارة الأوقاف، وعن شركة مصر للطيران محمد فرحات رئيس القطاع التجارى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية.