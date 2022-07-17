جدة - نرمين السيد - يشتكى بعض المشتركين من إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء، وفيما يلى أسباب إضاءة لمبة التلاعب والخطوات التى يجب اتباعها عند ظهورها : يشتكى بعض المشتركين من إضاءة لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء ، وعن أسباب إضاءة لمبة باللون الاصفر بالعداد الكهربائى الديجيتال أو مسبوق الدفع وما هى الخطوات التى يجب اتباعها لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار.





وفيما يلى يرصد "دوت الخليج" فى الإنفوجراف التالى وفقا لـ وزارة الكهرباء والطاقة، أسباب إضاءة لمبة التلاعب منها، نقل العداد من مكانه، وفتح غطاء روزته توصيل الأسلاك، وحدوث حركات اهتزاز بالعداد، فضلا عن وجود وصلات غير قانونية دون علم مشترك. كما أن تغيير أسلاك التوصيل دون مراجعة شركة الكهرباء تضئ لمبة التلاعب، وعمل وصلة كوبرى على العداد لسرقة التيار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر متى تضئ لمبة التلاعب فى عداد الكهرباء؟ (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.