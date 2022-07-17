تكليف اللواء شريف ليل بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق

جدة - نرمين السيد - أصدر المهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الأحد، قرارا بتكليف اللواء عصام عبدالقادر والى للعمل مستشارا لوزير النقل بديوان عام الوزارة، كما أصدر وزير النقل قرارا بتكليف اللواء شريف حسن محمد ليل للقيام بمهام رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق.





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