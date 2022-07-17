وزير النقل يقيل رئيس الهيئة القومية للأنفاق من منصبه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 04:26 مساءً - أصدر وزير النقل قرارا بإقالة الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية للأنفاق من منصبه، وذلك عقب لقاء الوزير مع عدد من العاملين فى بعض شركات الشركة القابضة للنقل البرى والبحرى والشركة القابضة للطرق والكبارى والشركة المصرية لإدارة تشغيل مترو الانفاق، استمر عدة ساعات.

وفى السياق أكد الوزير خلال لقائه بالعاملين انه لا تفريط في أي عامل فى وزارة النقل وعلى إعادة تسكين العاملين في الشركات التي تم تصفيتها والذين انتهت عقودهم في شركات أخرى في الشركات الجديدة الجاري تشكيلها لإدارة وتشغيل المرافق الجديدة وأن توجيهات القيادة السياسية ترتكز على الدعم الكامل لكافة العاملين وضمان حقوقهم بما يتلائم مع الجمهورية الجديدة التي يتسابق فيها الجميع لخدمة الوطن والمواطن .

وأشار الوزير إلى أن العمل الجاد والانضباط هما أساس النجاح وان الوزارة تهدف أيضاً من تنفيذ الخطة الشاملة للارتقاء بالعنصر البشرى لسد كافة احتياجات السوق المحلي فى مجال النقل وكذا الانطلاق الى دول الشرق أوسطية والأوروبية للعمل فى مجال النقل بها.