حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 04:25 مساءً - لأول مرة بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر؛ علاج فرط التعرق لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً باستخدام تقنية التردد الحراري لحقن العصب السمبثاوي بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر.

العرق وسيلة الجسم لطرد السموم والتكيف مع البيئة المحيطة إضافةً إلى عدد من الوظائف الحيوية الأخرى، لكن يعاني البعض من فرط في نشاط الغدد العرقية لعدة أسباب، مما يؤدي إلى الإحراج الشديد إضافةً إلى التأثير على الحالة النفسية، ولذا ظهرت عدة طرق لعلاج فرط التعرق بعضها جراحي والبعض غير جراحي.

وحرصاً من الهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير الخدمات المتقدمة بمستشفياتها، تم لأول مرة إجراء عملية علاج التعرق الزائد لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً تعاني من زيادة التعرق بالأيدي والأرجل، وذلك باستخدام التردد الحراري وحقن العصب السمبثاوي المغذي للرجل (المتحكم في الغدد العرقية)، وهي من العمليات التي تحتاج إلى تدخل جراحي بسيط، وتتم تحت تأثير المخدر الموضعي و إرشاد الأشعة للحصول على نتائج دقيقة. وقد تمت العملية بنجاح وخرجت من المستشفى بعد العملية مباشرةً.

وقد شارك في إجراء العملية كلاً من:

الأستاذ الدكتور/ أحمد سنبل- استشاري التخدير وعلاج الألم بالمستشفى.

الدكتور/ محمد على- أخصائي التخدير بالمستشفى.

وبمشاركة فني تخدير/ شيماء علي.

وقد اُجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط سددها المنتفع.

يمكنكم الكشف بعيادة علاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة طب أسرة لسكنك والاتصال بالخط الساخن 15344 لحجز موعد الكشف.