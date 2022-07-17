مدبولى يتابع مع رئيس «التنظيم والإدارة» إجراءات عقد المسابقات المركزية

وثمن رئيس الوزراء الآليات التى تعقد بها المسابقات المركزية للتعيين، والتى توفر احتياجات مختلف الوزارات والهيئات من العناصر البشرية، مع ضمان اختيارهم فى إطار من الحياد والشفافية، معتبراً أن اختيار الكفاءات ركيزة رئيسية لتحقيق تطوير العمل الحكومى الذى تستهدفه الدولة المصرية.
وعرض الدكتور صالح الشيخ، موقف الإجراءات المتعلقة بمسابقة شغل 30 ألف وظيفة معلم، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، موضحاً أنه تم تحديد الأعداد المطلوبة للتعيين فى مرحلة رياض الأطفال، وكذا الصفوف الأولى والثانية والثالثة الابتدائى، مع تحديد الأعداد الشاغرة فى كل محافظة، وتم الإعلان فى الـ 27 محافظة، ومن المقرر غلق باب التقديم يوم 24 يوليو الجارى، لافتا إلى أنه تقدم حتى الآن نحو 80 ألف راغب فى الوظيفة.
كما تطرق رئيس جهاز التنظيم والإدارة إلى الخطوات الخاصة بالمسابقات المركزية الأخرى، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من مسابقة لانتقاء 240 مهندساً بوزارة الرى فى مختلف التخصصات، وكذلك الانتهاء من اختيار الأنسب بين المتقدمين لوظائف متخصصة بهيئة السلامة البحرية، مضيفاً أن وزارة الصحة طلبت اختيار 20 أخصائى وقاية بأقسام الأشعة، وتم إجراء الاختبارات لهم، وسيتم إعلان الناجحين بها، كما تطرق لموقف المسابقة الخاصة بوزارة الأوقاف لاختيار عدد من الخطباء وأئمة المساجد وكذلك عمال المساجد.
كما تناول الاجتماع موقف إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، حيث أشار رئيس الوزراء إلى أهمية خطوة "إعادة الهيكلة" فى تطوير العمل الحكومى، والارتقاء بأدواته، ورفع قدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة، بما ينعكس فى نهاية الأمر على رضاء المواطن، باعتباره ركيزة اهتمام الدولة، وقمة هرم أولوياتها.
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