عاجل- الرئيس السيسى يصل مقر إقامته ببرلين للمشاركة فى حوار بيترسبرج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويزور الرئيس عبد الفتاح السيسى مدينة برلين الألمانية، بناءً على دعوة المستشار الألمانى "أولاف شولتز" للمشاركة فى فعاليات "حوار بيترسبرج للمناخ" يوم 18 يوليو الجارى، برئاسة مشتركة بين مصر وألمانيا. وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن "حوار بيترسبرج" يعد أحد المحطات المهمة قبل انعقاد الدورة المقبلة من قمة المناخ العالمية بمدينة شرم الشيخ فى شهر نوفمبر القادم، لما يمثله من فرصة للتشاور والتنسيق بين مجموعة كبيرة من الدول الفاعلة على صعيد جهود مواجهة تغير المناخ، إذ تأتى دعوة مصر للرئاسة المشتركة لهذا المحفل الهام تقديرًا للدور الحيوى الذى تقوم به مصر بقيادة السيد الرئيس فى إطار مفاوضات تغير المناخ على مدار السنوات الماضية.

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