عاجل- الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء طبيب هشام الششتاوى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والذى أشار خلاله إلى شروط القبول لدفعة جديدة من الطلبة المتطوعين.
وتضمنت شروط القبول الآتى:
- ألا يقل مجموع الطالب من الحاصلين على الثانوية العامة (علمى علوم) أو الثانوية الأزهرية (علمى) عن نسبة نجاح 60%.
- ألا تقل درجة اللغة الإنجليزية عن نسبة 70%، وألا يقل السن عن 17 عاما ولا يزيد عن 21 عاما فى 1/10/2022.
- أن يكون مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين يتمتعان بهذه الجنسية وليس عن طريق التجنس، وأن يكون غير متزوجا أو سبق له الزواج ولا يسمح بالزواج إلا بعد التخرج بنجاح وحصوله على ترخيص مزاولة المهنة.
- أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد سبق له الالتحاق بالقوات المسلحة وتم إنهاء خدمته بالرفت منها.
- أن يجتاز الاختبارات المحددة للقبول ( طبية- نفسية – لغة إنجليزية - لياقة بدنية - كشف الهيئة- التحاليل الطبية...)، كما يشترط موافقة والد ولى أمر الطالب على الالتحاق بالقوات المسلحة، ويحق للمعهد استبعاد من يتقرر عدم لياقته طبيا من المقبولين فور إعلان نتيجة المناظرة الطبية النهائية.
وتمتد الدراسة بالمعاهد الصحية للقوات المسلحة لمدة سنتين دراسيتين تؤهل الخريج للحصول على الدبلوم الصحى، ويحصل على درجة رقيب متطوع بالقوات المسلحة يتدرج بعدها فى الترقى إلى الدرجات والرتب المختلفة طبقا للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن، وتعتبر مناهج الدراسة بالمعهد الصحى للقوات المسلحة هى نفس مناهج الدراسة المقررة بالمعاهد المناظرة لها بوزارة التعليم العالى، كما يحصل المتطوع على كافة الامتيازات والخدمات التى تقدمها القوات المسلحة طبقا للقوانين والتعليمات المنظمة لذلك.
ومن المقرر سحب الملفات من المعهد الصحى للقوات المسلحة ذكور بحوش عيسى، والمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال، والمجمع الطبى للقوات المسلحة بالإسكندرية، ومعهد الطب العسكرى بالمعادى، والمستشفى العسكرى بالزقازيق، والمستشفى العسكرى بدمياط، والمستشفى العسكرى بسوهاج، والمستشفى العسكرى بمدينة 6 أكتوبر وذلك اعتبارا من 23/07/2022 وحتى 14/09/2022.
ويتم تقديم الملفات بالنسبة (للذكور) بالمدرسة الفنية للأجهزة والمعدات الطبية بكوبرى القبة، وبالنسبة (للإناث) بالمعهد الصحى للقوات المسلحة إناث بأحمد جلال على أن يكون أخر موعد لتقديم الملفات يوم 18/ 09/ 2022.
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