محافظ كفر الشيخ: تسليم 809 عقود تقنين لواضعى اليد حتى الآن

جدة - نرمين السيد - قال محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، إن إجمالى عقود التقنين التى تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 809 عقود، ولافتا إلى أن قرارات التقنين تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية فى إتمام عمليات وإجراءات التقنين.





جاء ذلك خلال تسليم المحافظ، اليوم الأحد، 4 عقود تقنين أراضى أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعى اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

وأوضح المحافظ أنه تم تسليم 4 عقود تقنين أراض أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، بمركز بلطيم، ودسوق، وسيدى سالم، مؤكدا على أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعى اليد بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأكد نور الدين: "نعالج تراكمات سنوات ماضية وهو الذى يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا فى صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين فى موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعى، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى، وإنهاء كافة المعوقات التى تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية ".