مدبولى: القيادة السياسية حريصة على العمل الدؤوب للتجهيز لمؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم الأحد، لمتابعة التحضيرات الخاصة باستضافة مصر للدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، المقرر انعقاده فى نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.





حضر الاجتماع، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والسفير أشرف إبراهيم، منسق عام وزارة الخارجية للدورة 27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والدكتور على أبوسنة، رئيس جهاز شئون البيئة، وياسمين سالم، مساعد وزيرة البيئة، ومسئولى الوزارات والجهات المعنية.

وفى مستهل الاجتماع، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، على العمل الدؤوب للتجهيز لمؤتمر المناخ بشقيه الموضوعى والتنظيمى، بشكل يعكس مكانة مصر ودورها القيادى الإقليمى والدولى فى هذا الملف الحيوى.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن وزيرة البيئة استعرضت خلال الاجتماع أهم الخطوات التى تم تنفيذها فى إطار التحضير لمؤتمر المناخ COP27، ومسارات العمل الخاصة بعدد من الجوانب اللوجيستية، لا سيما الإقامة، والتنقل، والاتصالات، والصحة، والتأشيرات والتسجيل والاعتماد، ومنظمات المجتمع المدنى، والشركات الراعية، وغيرها.

وتطرق الاجتماع أيضا، إلى الموقف التنفيذى للشق اللوجستى الذى تقوم به الشركة المكلفة بذلك، والذى يتضمن تجهيز قاعات المؤتمرات والخدمات ذات الصلة، بما فى ذلك تشييد وبناء وتجهيز قاعات المؤتمرات والمعارض، ووضع مبان سابقة التجهيز، وتجهيز المكاتب، وتوفير الأثاث، والأجهزة السمعية والمرئية، فضلا عن خدمات الطعام، والاستقبال والتوديع بالمطارات، والشحن والنقل وتوفير السيارات الكهربائية، كما تم تناول الشق التقنى الخاص بالموقع الإلكترونى للمؤتمر والمحتوى الخاص به، وما يتضمنه من تسهيلات وخدمات للمشاركين.

وأضاف المتحدث الرسمى أن ممثلى الشركة المكلفة بالدعاية والإعلان استعرضوا خلال الاجتماع الخطة الإعلامية الدولية المقترحة للمؤتمر، والتى تهدف إلى بناء اهتمام إعلامى دولى تجاه مصر والحدث، على مراحل تتضمن مرحلة ما قبل بداية المؤتمر لرفع الوعى بالحدث، وأثناء المؤتمر لتوجيه الأنظار العالمية نحوه، وبعد الحدث للحفاظ على الزخم الناتج عن المؤتمر.