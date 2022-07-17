«المحرصاوى» يتفقد لجان امتحانات الدراسات العليا بجامعة الأزهر

جدة - نرمين السيد - واطمأن المحرصاوى، خلال جولته اليوم الأحد، يرافقه نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود صديق - على أسئلة الامتحان فى مادة القرآن الكريم للمصريين والوافدين، مطالبا بتوفير المناخ المناسب للطلاب والطالبات لأداء الامتحانات، ووجود أستاذ المادة فى اللجان.

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