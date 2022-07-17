جامعة القاهرة تنهى إنشاءات العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش للأطفال

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، انتهاء أعمال الإنشاءات والتشطيبات الخارجية والداخلية بمشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال، والذى تم بالتعاون مع هيئة التعاون الدولى اليابانية (جايكا)، للبدء قريبا فى تشغيله واستقبال الأطفال المرضى.





يأتى ذلك فى إطار الإنجازات التى حققتها الجامعة فى مشروع تطوير المستشفيات الجامعية؛ بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة والمساهمة فى تطوير المنظومة الطبية بالدولة المصرية.

وقال الدكتور الخشت، فى تصريح اليوم الأحد، إن مشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة فى المستشفيات الجامعية، ويمثل نموذجا طبيا أكاديميا يخدم الصحة العامة للطفل المصرى، ويوفر بيئة متطورة وجيدة وفق المعايير الطبية العالمية، ويتيح الاستفادة من الإمكانيات والكفاءات الطبية، وتطبيق الأبحاث العلمية فى مجال طب الأطفال، بما ينعكس على مجال التدريب والتعليم الطبى، ويساهم فى النهوض بمستوى جودة الأداء التعليمى الطبى، وتخريج أطباء على درجة كبيرة من الكفاءة والتميز.

وأشار رئيس الجامعة إلى تزويد مبنى العيادات الخارجية بأحدث المعدات والأجهزة الطبية التى توافق المعايير الطبية الدولية؛ بما يساهم فى تقديم خدمة طبية متميزة لأعداد أكبر من الأطفال المرضى، والقضاء على قوائم الانتظار، والمساهمة فى حل مشكلة ازدحام المرضى المترددين على العيادات الخارجية، مؤكدا أن مستشفى أبو الريش اليابانى للأطفال تتبع أعلى المواصفات والمعايير الطبية لاستقبال الأطفال المرضى من كافة المحافظات المصرية.

وأوضح الخشت أن مشروع مبنى العيادات الخارجية بمستشفى أبو الريش اليابانى تم على مساحة كبيرة تبلغ 567 مترا مربعا، ويضم 7 أدوار بإجمالى مساحة 3115 مترا مربعا، وهو مخصص فقط لعيادات الأطفال التخصصية، وهى عيادات الصدر والحساسية، والأمراض الكولاجينية، والأمراض المتوطنة، والقلب، واعتلال عضلة القلب، والحمى الروماتيزمية، واختلال ضربات القلب، وما بعد قسطرة وجراحة القلب، والموجات فوق الصوتية على القلب، والأمراض الوارثية، وأمراض الكبد، والأعصاب، والتمثيل الغذائى العصبى، ورسم المخ والعضلات، بالإضافة إلى وحدة العلاج الطبيعى والعلاج بالماء والكهرباء، ومعامل الأمراض الوراثية، والتمثيل الغذائى العصبى، وتحاليل الدم، وقسم الأشعة التخصصية.