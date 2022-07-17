جدة - نرمين السيد - أعلن وكيل وزارة التموين بالغربية المهندس محمد أبو هاشم، أنه تم توريد 241 ألف طن قمح من محصول الموسم الجديد للشون والصوامع، منذ بدء موسم التوريد وحتى اليوم، بالتعاون مع مديرية الزراعة والجهات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشكلة برئاسة محافظ الغربية.





وقال وكيل الوزارة - فى تصريح اليوم الأحد - إن عمليات استقبال واستلام القمح من المزارعين تتم داخل 22 صومعة وشونة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، لافتا إلى أن المستهدف توريده هذا العام من محصول القمح يقدر بنحو 246 ألف طن. وطالب المزارعين باتباع تعليمات التوريد والاستلام لمحصول موسم هذا العام من القمح، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل استمرار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر توريد 241 ألف طن قمح بـ 22 صومعة وشونة فى الغربية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.