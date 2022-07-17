حملة مكبرة لمتابعة تطبيق التعريفة الجديدة فى الفيوم (صور)

جدة - نرمين السيد - قاد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصارى، حملة مكبرة لعدد من مواقف سيارات الأجرة والطرق الرئيسية والميادين، لمتابعة مدى التزام السائقين بخطوط السير المقررة والتعريفة الجديدة للمواصلات.





جاء ذلك بحضور معاون المحافظ الدكتور محمد التونى، ووكيل إدارة مرور الفيوم العقيد محمد رضوان، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية سالم فتيح.

شملت الحملة موقف سيارات دمو، منشأة دمو، هوارة، وطريق الفيوم/ إطسا، وكذلك الطريق الدائرى، وميدان عبد المنعم رياض، وطريق هوارة، دمشقين، قلمشاه، واللاهون.

واستوقف المحافظ، سيارات الأجرة لسؤال المواطنين حول التعريفة الجديدة للمواصلات،‏ والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفورى عن أى سيارة يقوم سائقها بزيادة الأجرة عن التعريفة المقررة، من خلال الاتصال بأرقام غرفة العمليات المركزية وهى 2168041، و2168042، و2168043، موجها سائقى سيارات الأجرة بضرورة الالتزام بالتعريفة الجديدة، وعدم تحميل المواطنين أى أعباء إضافية، مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

‏كان محافظ الفيوم، قد وجه مسئولى المواقف، ورؤساء المدن، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية، بالتنسيق المشترك وتكثيف ‏الحملات التفتيشية على كافة الطرق ومواقف سيارات الأجرة بمختلف أنحاء المحافظة، لإلزام السائقين بتعريفة المواصلات الجديدة وخطوط السير المقررة، وعدد الركاب لكل سيارة، مشددا على ضبط السيارات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.