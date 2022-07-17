صحة المنيا: تحرير 298 محضرا لمنشآت بيع المنتجات الغذائية خلال 21 يوما

وأوضح نادى، فى بيان اليوم الأحد، أن ذلك تم خلال الحملات التفتيشية التى قامت بها مديرية الصحة بالمرور على 479 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، لافتا إلى أنه تم ضبط 3 منشآت تعمل بدون ترخيص وتقرر غلقها.
وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى استمرار تشديد الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية، لضمان سلامة الغذاء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.
من جانبه، قال مدير الإدارة العامة للطب الوقائى الدكتور على قاسم - إنه تم إعدام 1346 كيلوجراما من الأغذية المختلفة و137 لترا من المواد السائلة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وتم سحب 340 عينة مواد غذائية وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك.
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