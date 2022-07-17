منظمات اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولى يشيدون بتجربة مصر فى التعليم

جدة - نرمين السيد - أشادت منظمات اليونسكو واليونيسيف والبنك الدولى بتجربة مصر فى بناء نظام التعليم الجديد 2.0 .. داعية الدول الأعضاء (وعددها أكثر من 190 دولة) للاستفادة من بنك المعرفة المصرى الذى صنفته منظمة اليونسكو كأفضل منصة معرفية علمية متكاملة فى العالم.





وذكر بيان صادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال مشاركة الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى فى عدة جلسات نقاشية بمقر منظمة اليونسكو بالعاصمة الفرنسية، لمناقشة الوضع العالمى للتعليم وتبادل الخبرات مع مختلف الدول المشاركة فى الاجتماعات.

وأوضحت الوزارة أن الوزير شارك فى جلسة عمل بعنوان "الوقت الآن: معالجة الوضع العالمى الطارئ فى التعليم ومشكلة المهارات الأساسية"، حيث استعرض الدكتور طارق شوقى خلال الجلسة ملامح تطوير التعليم قبل الجامعى فى جمهورية مصر العربية ، ودعًا الدول الأعضاء للتعاون من أجل معالجة المشكلات الناجمة عن جائحة كورونا وافتقاد ملايين من الأطفال للمهارات الأساسية للقراءة والحساب.

وتضمنت زيارة الوزير اجتماع مع رئيسة المجلس التنفيذى لليونسكو، بالإضافة إلى المشاركة الوزير فى الاجتماع الخاص بالتمويل الدولى للتعليم، حيث أكد الدكتور طارق شوقى أهمية الاستفادة من الخبرات المختلفة والمواصلة فى التطوير، وأهمية الاعتماد على فهم مخرجات التعلم وعدم الاقتصار على استهداف درجات التقييم الكلاسيكية، وهو ما يسعى إليه من خلال التعليم المصرى الجديد 2.0، موجها الشكر للمؤسسات الدولية التى شاركت فى تأسيس التعليم المصرى الجديد 2.0.