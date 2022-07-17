المشاط: تعزيز التعاون مع الشركات العالمية لدعم المبتكرين وتحقيق التنمية

جدة - نرمين السيد - أكدت وزيرة التعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه ريادة الأعمال فى مجال مكافحة التغيرات المناخية وتطوير التقنيات الناشئة التى تهدف إلى الحفاظ على البيئة وتقليل الآثار السلبية الناجمة عن الانبعاثات الضارة، ودعم جهود النمو الشامل والمستدام.





جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع مسئولى شركة جوجل العالمية، وشركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، لبحث التعاون المشترك فى مجال تعزيز دور الشركات الناشئة فى مكافحة التغيرات المناخية وذلك فى إطار استعدادات لمصر لرئاسة واستضافة مؤتمر COP27، بالإضافة إلى استخدام البيانات فى تحقيق التنمية، ودعم الابتكار والشركات الناشئة من خلال الشراكات الدولية.

وأوضحت المشاط، أن مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) المقرر عقده فى الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر القادم بشرم الشيخ، سيشهد انعقاد "يوم الشباب" من بين الفعاليات وهو ما يعزز فرص التعاون بشأن تعزيز دور الشباب والمبتكرين ورواد الأعمال للتكامل مع الجهود التى تقوم بها الحكومات والمجتمع الدولى بشأن التحول الأخضر.

وبحثت الوزيرة مع مدير شركة جوجل مصر هشام الناظر، ورئيس العلاقات الحكومية والسياسات العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مارتن روسكى، بحضور مدير العلاقات الحكومية بشركة جوجل مها عفيفى، ومستشار وزيرة التعاون الدولى للتحول الرقمى وريادة الأعمال تامر طه، وممثلى مكتب محرم وشركائه، سبل التعاون المقترحة خلال فعاليات "يوم الشباب" بمؤتمر COP27، وتم استعراض الدور الذى تقوم به الوزارة لدعم جهود ريادة الأعمال والابتكار من خلال التعاون الإنمائى والتمويلات التنموية.

وأوضحت المشاط أن أهم ما يواجه التنمية فى الوقت الحالى هو التحديات التى تتعلق بالعمل المناخى ويمكن من خلال الأفكار المبتكرة والمبدعين من الشباب التوصل إلى حلول غير تقليدية، وزيادة الوعى بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولى تستهدف تعزيز الشراكات بين الشركات العالمية مثل جوجل وشركاء التنمية والجهات الحكومية المعنية من أجل دعم رواد الأعمال والمبتكرين وتعزيز جهود تحقيق التنمية.

فى سياق متصل، بحثت وزيرة التعاون الدولى، مع شركة جوجل، المشاركة فى النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولى والتمويل الإنمائى Egypt-ICF، والذى سيعقد قبل فترة قليلة من مؤتمر المناخ، وسيمثل تجمعا هاما لوزراء المالية والبيئة الأفارقة للاتفاق على رسائل موحدة وتنسيق وجهات النظر بشأن طموح إفريقيا فى مجال العمل المناخى.

من جانبهم؛ أكد مسئولو شركة جوجل حرصهم على تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، والتكامل مع الجهود المبذولة لتحفيز الشركات الناشئة والمبتكرين على المساهمة فى مكافحة التغيرات المناخية.

على صعيد آخر، التقت وزيرة التعاون الدولى مع رئيس السياسات العامة لشمال إفريقيا ودول مجلس التعاون الخليجى شادن خلف، ومدير السياسات العامة والبيانات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كارلوس أهمودا، ورئيس السياسات العامة بشركة إنستجرام التابعة لميتا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نادية دياب، ورئيس قطاع الحكومة والمؤسسات غير الهادفة للربح بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أحمد شهادة، ومستشار وزيرة التعاون الدولى للتحول الرقمى وريادة الأعمال تامر طه، وممثلى مكتب محرم وشركائه لبحث سبل تعزيز الشراكات مع شركة "ميتا"، بهدف دعم جهود التنمية المستدامة فى مصر وتعزيز التعاون الفنى وتبادل الخبرات من أجل استخدام البيانات فى تحقيق التنمية.

وذكرت وزيرة التعاون الدولى أن مصر لديها إمكانيات كبيرة للتحول إلى مركز إقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا للشركات الناشئة وريادة الأعمال، فى ظل عدد السكان الكبير وامتلاك قاعدة من الشباب المبتكر، والإجراءات التى تتخذها الدولة، فضلا عن دور القطاع الخاص فى دعم المبتكرين، لافتة إلى أن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولى تضم نحو مليار دولار لتنفيذ 36 مشروعا فى مجال الابتكار وريادة الأعمال تم توفيرها من 16 شريكا تنمويا.

وأضافت أن مصر تعمل على توسيع نطاق الشراكات الهادفة لدعم الشركات الناشئة والمبتكرين باعتبارها محفزا رئيسيا للنمو الشامل والمستدام، ومؤخرا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، باتخاذ خطوات لتمكين الشركات الناشئة من تنمية أعمالها ومنحها محفزات للنمو، بما يتماشى مع رؤية الدولة التنموية 2030، منوهة بأن التعاون الإنمائى يلعب دورا فى هذا الإطار من خلال الشراكات الدولية حيث تم خلال عام 2020 و2021 توفير نحو 5 مليارات دولار للقطاع الخاص كجزء من هذه التمويلات تم توجيهها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.