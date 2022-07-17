وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة يتفقدان أعمال تطوير محور المريوطية بنطاق أحياء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 02:26 مساءً - تفقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مشروع تطوير ترعة المريوطية في المنطقة المحصورة بين شارعي الأهرام والملك فيصل للوقوف علي نسب تنفيذ الأعمال علي أرض الواقع .

واطلع وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة علي مراحل التنفيذ والتي شملت تجهيز التحويلة ومرحلة الحفر ومرحلة أعمال الخرسانة المسلحة .

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أن أعمال التطوير في هذا المشروع تأتي في إطار الأهتمام الذي توليه الدولة بتطوير وإعادة تأهيل المجاري المائية للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين إلي جانب تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية مما تعد نقلة نوعية كبيرة في تسهيل الحركة المرورية .

وقال محافظ الجيزة ان المشروع سيحقق نقلة حضارية للمنطقة لكونه يشمل علي إنشاء ممشي سياحي ومواقف وساحات ونقاط خدمية إلي جانب تدبيش وتغطية أجزاء من الترعة والذي سيسهم في تغير الوضع الحالي والتخلص من العشوائية والمخلفات وتحويلها من بؤرة للتلوث والقمامة إلى ممشى سياحى وذلك ضمن مخطط تطوير محور المريوطية .

وأوضح اللواء أحمد راشد أن الأعمال تأتي في إطار خطة المحافظة بالعمل علي تطوير محور المريوطية بطول ٨ كم من الدائري الشمالي وحتي الدائري الجنوبي .

رافق وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة خلال الجولة السيد محمد نور السكرتير العام المساعد والسيد أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة والسيد تيسير عبد الفتاح رئيس مدينة الجيزة والمهندس حسن موافي رئيس حي الهرم والدكتور أشرف تامر رئيس حي الطالبية

والمهندسة هويدا عباس مدير مديرية الاسكان والمهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق والنقل والسيد محمود حسين رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعي وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة .